Вице-спикер Госдумы назвал профанацией доклад по изменению регламента ПАСЕ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доклад с предложениями по реформе регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является профанацией, и верить в изменение ситуации в Страсбурге не приходится. Об этом заявил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая от фракции "Единая Россия" в начале пленарного заседания.

Предложенные комитетом ПАСЕ изменения по регламенту были опубликованы на прошлой неделе. Они усложняют процедуру оспаривания полномочий национальных делегаций.

"Все эти доклады и видимость бурной деятельности, якобы направленной на улучшение ситуации и гармонизацию правил участия и представительства стран в органах Совета Европы, пока остаются лишь профанацией", - сказал Толстой, который на посту зампреда Госдумы курирует международную деятельность палаты.

"Мы по большому счету получили банальную отписку. Вместо исключения любой возможности дискриминации какой-либо страны в докладе предлагается внести лишь косметические изменения в регламент и слегка усложнить сам процесс принятия подобных решений", - констатировал политик.

Он напомнил, что впереди обсуждение этого доклада на очередной сессии ПАСЕ в начале октября, и допустил, что предложения главы комитета ПАСЕ по регламенту будут приняты. "Но в том виде, в котором они представлены, они не дают никакой гарантии восстановления в правах российской делегации. Верить в то, что что-то может измениться, пока не приходится, у наших европейских коллег нет на это политической воли", - подчеркнул Толстой.

Что предлагается изменить в регламенте ПАСЕ

В сообщении ассамблеи отмечалось, что предложения по корректировке регламента призваны "усилить последовательность, легитимность и эффективность механизмов принятия решений". Проект предусматривает, в частности, "возможности оспаривания полномочий национальной делегации в начале сессии в случае, если этого потребует 1/6 часть присутствующих членов ассамблеи, представляющих не менее пяти национальных делегаций" (в настоящее время для подобного демарша необходима поддержка не менее 30 членов ассамблеи, если речь идет о еще неутвержденных полномочиях), а для инициирования процедуры отмены ранее утвержденных полномочий требуется, чтобы предложение поддержали 50 членов ассамблеи, представляющих не менее двух политических групп и пяти национальных делегаций.

Что касается процесса голосования, то, согласно предложению комитета, "для одобрения решений ассамблеи о пересмотре полномочий необходимо собрать не менее 2/3 голосов". В настоящее время для этого достаточно простого большинства поданных голосов.

Голосование по данной резолюции, основанной на докладе бельгийского парламентария Петры де Суттер, пройдет в ПАСЕ 9 октября после ее обсуждения на заседании.