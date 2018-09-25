СК РФ возбудил дело по факту обстрела жителей Донбасса с применением беспилотника

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела гражданского населения Донбасса с применением беспилотника. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, 23 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный обстрел путем сброса с управляемого беспилотного летательного аппарата осколочного боеприпаса, имеющего высокие поражающие свойства, на объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором"). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к их совершению", - отметила представитель СК.

В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей. "Преступные действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней. В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве", - напомнила Петренко.