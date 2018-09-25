Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост главы правительства республики

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана во вторник согласовало кандидатуру 40-летнего врио председателя правительства республики Артема Здунова на пост главы правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

За утверждение его кандидатуры премьер-министром проголосовали 75 депутатов из 77 присутствовавших на сессии. Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов.

"Он [Артем Здунов] был одним из первых в кадровом резерве президента [России]. То, что он избрал работу в нашем регионе - он это сделал сознательно. <…> Человек изменил всю свою жизнь. У нас с ним похожий стиль работы. Мы разные, мы спорим, бывают расхождения в стиле работы с людьми. Но тем, я думаю, интереснее для Дагестана и полезнее", - сказал в ходе сессии глава Дагестана Владимир Васильев.

Он добавил, что не будет "никогда руководствоваться никакими принципами - ни национальными, ни какими-то другими в решении кадровых вопросов".

"У нас есть четкое видение нашего развития, но для реализации всех проектов необходима ваша, уважаемые депутаты, поддержка", - обратился к парламенту Здунов.

Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру Артема Здунова на пост главы правительства 24 сентября.

9 сентября после того, как главой Дагестана избрали Васильева, правительство республики, которое Здунов возглавлял с 7 февраля, согласно нормам законодательства, ушло в отставку. При этом Васильев постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава.

О премьере Дагестана

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, является кандидатом экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана, с 2014 года возглавил министерство. С 7 февраля 2018 года - председатель правительства Дагестана.