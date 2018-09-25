МИД РФ: разрыв Договора по Азовскому морю повлечет последствия для самой Украины

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Разрыв Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю будет иметь последствия и для Киева. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Если они примут такое решение [о выходе из договора по Азовскому морю], это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал дипломат.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи президентами России Владимиром Путиным и Украины Леонидом Кучмой. На основании данного соглашения, вступившего в силу 23 апреля 2004 года, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами. В договоре также были прописаны возможности передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, российско-украинское сотрудничество, в том числе и в совместной деятельности в области судоходства. Любые споры, связанные с договором, было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".

В Верховной раде Украины неоднократно высказывали инициативу денонсации данного соглашения. Законопроект о расторжении договора с РФ был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году. Однако министерство иностранных дел и ряд силовых ведомств Украины не рекомендовали Раде денонсировать соглашение. В МИД тогда пояснили, что это может привести к блокированию украинских портов в Азовском море.

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Повторная инициатива о денонсации договора была зарегистрирована в парламенте группой депутатов от партии "Самопомощь" в июле 2018 года. Однако, как заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Украина не планирует денонсировать соглашение с РФ о сотрудничестве в Азовском море, так как "это даст возможность РФ заявить территориальный спор".