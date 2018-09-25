МИД РФ: без решения проблемы ракет США в Восточной Европе ДРСМД может рухнуть

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может рухнуть, если не будет решена проблема американских ракет в Восточной Европе. Об этом заявил во вторник журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Заседание американо-российской консультативной комиссии по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пройдет в ближайшие недели в Женеве, сообщил Владимир Ермаков.

Госдепартамент США в декабре прошлого года предупредил, что Вашингтон начнет принимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору. Вашингтон рассматривает экономические и военные меры, включающие "анализ военных концепций и возможных вариантов действий, в том числе разработку наземных ракетных систем средней и меньшей дальности, что позволит США защищать себя и своих союзников в том случае, если Российская Федерация не будет соблюдать условия договора", пояснило тогда американское внешнеполитическое ведомство.

Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

"При всех наших средствах контроля и мониторинга мы не можем быть на сто процентов уверены, что в Польше и Румынии на складах в ядерном оснащении не находятся крылатые ракеты "Томагавк", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Ермаков заявил, что Москва не уверена, что на комплексах противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии и Польше не будут размещены ракеты средней дальности.

"Мы готовы к обсуждению с Вашингтоном судьбы договора в любое время и в любом формате", - добавил Ермаков. Как подчеркнул глава департамента МИД, США продолжают нагнетать риторику, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД.

"Сейчас такие пусковые установки [США] размещены в Румынии, в ближайшее время они будут размещены в Польше. Если не решить эту проблему, договор может рухнуть. Понятно, что виновниками развала договора будут США", - сказал он.

"Через пару недель соберется в Женеве двусторонняя консультативная комиссия", - сказал он.Ермаков подчеркнул, что Москва готова вести диалог о продлении ДСНВ еще на пять лет при условии неукоснительного выполнения Вашингтоном своих обязательств по договору.

"Мы не можем продлевать договор, который не выполняется. Мы ведем с нашими американскими партнерами серьезную работу, чтобы снять эту проблему внутри договора. Мы делаем предложения, как это сделать. Абсолютно реально выйти на договоренность о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны, готовность с российской стороны есть", - указал он.

Владимир Ермаков заявил, что вероятность заключения новых договоренностей в области контроля над вооружениями в ближайшее время невелика.

"В области сокращения стратегических наступательных вооружений, ракетных арсеналов, ядерного оружия ничего, кроме российско-американских договоренностей, вообще нет. Ситуация на данный момент такова, что возможность заключения каких-то новых договоренностей в ближайшие годы не очень большая", - сказал он.

"Единственным сейчас масштабным, реально очень важным соглашением является Договор о СНВ", - добавил дипломат.

ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. ДСНВ остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Пятнадцатая сессия американо-российской консультативной комиссии по ДСНВ проходила 10-20 апреля в Женеве.