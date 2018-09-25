Посол РФ: у Минска и Москвы никаких подвисших вопросов не осталось

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что никаких подвисших вопросов у Москвы и Минска не осталось после переговоров президентов в Сочи 21 сентября.

"Никаких подвисших вопросов не осталось, все они имеют свое решение. Решения [президентов] очень конструктивные и положительные. Когда президенты их озвучат, все поймут, что это так, а мы сделаем так, чтобы эти договоренности были реализованы", - отметил, отвечая на вопрос ТАСС, посол во вторник перед церемонией вручения верительных грамот президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По словам Бабича, работа в рамках Союзного государства, которая была раньше проведена, оценивается положительно, в том числе президентами. "Необходимы новации и придание динамики этой работе с учетом решений, принятых в том числе президентами в Сочи. Безусловно, все это будет реализовано в практической деятельности, и нам предстоит над этим работать", - сказал посол.

На переговорах в Сочи, по его словам, "была полная конкретика". "Будет еще дополнительная встреча в Душанбе, где будут окончательно согласованы какие-то детали, и после этого будет объявлен официальный результат", - отметил Бабич.

Новый посол добавил, что настроен сделать все, чтобы отношения двух стран были по-настоящему братскими. "Чтобы они укреплялись, чтобы была полноценная экономическая интеграция, чтобы развивался политический союз, чтобы Союзное государство наполнялось конкретным содержанием, чтобы не говорили, что это какой-то виртуальный проект, чтобы каждому гражданину было понятно, что это реальный и взаимнополезный проект", - заключил он.

Президент России Владимир Путин 24 августа назначил Бабича послом РФ в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Бабич сменил Александра Сурикова, который возглавлял дипломатическую миссию в Минске на протяжении 12 лет.