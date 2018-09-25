Кравчук вступил в должность мэра Хабаровска

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Избранный мэр Хабаровска Сергей Кравчук во вторник официально вступил в должность градоначальника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Кравчук занимал должность вице-мэра города, на выборах 9 сентября набрал почти 54,6 тыс. голосов, за него проголосовали 39,97% избирателей.

"Завершилась церемония. Сергей Кравчук официально вступил в должность мэра", - уточнили в пресс-службе.

Церемония вступления мэра в должность прошла в городском дворце культуры.

Ранее город в течение 18 лет возглавлял Александр Соколов, в нынешних выборах он не участвовал.