В МИД РФ сообщили о достижении прогресса на переговорах Путина и Лукашенко

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко были интересными и принесли определенные результаты. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Это были интересные переговоры, в ходе которых пытались найти развязки по тем вопросам, которые еще существуют в нашем интеграционном взаимодействии, - отметил дипломат. - Как говорил президент Лукашенко, "разговор был трудным но результативным".

"Обсуждался широкий круг вопросов, в первую очередь связанный с экономикой с тем, чтобы снять те раздражители, которые иногда возникают в наших отношениях в энергетической сфере, в сельском хозяйстве, - добавил Руденко.- Как мы понимаем на этих переговорах достигнут прогресс, думаю, что все вопросы будут решены".

Владимир Путин 21 сентября в ходе встречи с Лукашенко выразил намерение сверить часы по остающимся спорным вопросам в области сельского хозяйства и энергетики с учетом изменений, произошедших в белорусском правительстве.

В переговорах принимали участие члены правительства России и Белоруссии, а также премьер-министры двух стран.