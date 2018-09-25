МИД РФ: Россия не допустит проведения США биологических экспериментов вблизи своих границ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия не допустит проведения американцами биологических экспериментов на своих границах. Об этом заявил во вторник журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что США проводили в исследовательском центре на грузинской территории опыты над людьми.

"Мы говорили [американцам], что не допустим того, чтобы ваши военные биологи непонятно что делали на российской границе", - сказал он.

"То, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, - это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом для использования нашего соседа, наших грузинских коллег", - добавил дипломат.

11 сентября на пресс-конференции в Москве Гиоргадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара под Тбилиси опасных экспериментов, и призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. Гиоргадзе указал, что военные и частные подрядчики США могли проводить там секретные эксперименты над людьми.

В Минобороны РФ позднее заявили, что изучают размещенную на сайте грузинского экс-министра информацию. По данным ведомства, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт в 2011 году в рамках американской правительственной программы. Центр занимается исследованием биологических угроз.