В Сочи назначен новый глава департамента имущественных отношений

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Илья Просветов назначен новым директором департамента имущественных отношений мэрии Сочи вместо Владимира Пермякова, который был помещен под домашний арест и, соответственно, уволен с занимаемой должности, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Назначен новый директор департамента имущественных отношений в администрации Сочи. Ранее департамент возглавлял Владимир Пермяков, который был помещен под домашний арест и уволен с занимаемой должности", - рассказала представитель пресс-службы.

Во вторник на еженедельной планерке в администрации Сочи глава города Анатолий Пахомов представил нового руководителя - Илью Просветова. С 2010 по 2018 годы он занимал должности от начальника правового отдела в мэрии Сочи до должности директора МБУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Сочи".

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара поместил под домашний арест директора департамента имущественных отношений Сочи Владимира Пермякова по делу о превышении должностных полномочий. В Следственном комитете РФ рассказали, что Пермяков заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот, при этом часть квартир не отвечала требованиям к жилым помещениям, в итоге права сирот были нарушены, городскому бюджету причинен ущерб. Сам чиновник заявлял, что информацию по этому случаю Следственный комитет проверял еще в 2015 году и отказал в возбуждении уголовного дела.

В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля проведены обыски в Краснодаре и Сочи, задержаны 15 человек. По данным источников ТАСС, речь идет и о чиновниках, и о руководителях строительных компаний.