Губернатор Астраханской области назвал слухами информацию о своей отставке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин не подтвердил информацию о своей отставке.

"Не могу пока комментировать никак, не знаю, слухи ходят <...> Я работаю", - сообщил он ТАСС, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы покидает свой пост.

Председатель областной думы Игорь Мартынов также назвал слухами информацию об отставке Жилкина. "Я не готов комментировать слухи. Губернатор в рабочей поездке в Москве <...> Губернатор работает достаточно давно, на мой взгляд, успешно", - сказал ТАСС председатель областной думы Игорь Мартынов.

Он добавил, что в среду губернатор должен быть на своем рабочем месте в регионе.