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Губернатор Астраханской области назвал слухами информацию о своей отставке

Председатель областной думы Игорь Мартынов также не подтвердил информацию об отставке Александра Жилкина

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин не подтвердил информацию о своей отставке.

"Не могу пока комментировать никак, не знаю, слухи ходят <...> Я работаю", - сообщил он ТАСС, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы покидает свой пост.

Председатель областной думы Игорь Мартынов также назвал слухами информацию об отставке Жилкина. "Я не готов комментировать слухи. Губернатор в рабочей поездке в Москве <...> Губернатор работает достаточно давно, на мой взгляд, успешно", - сказал ТАСС председатель областной думы Игорь Мартынов.

Он добавил, что в среду губернатор должен быть на своем рабочем месте в регионе.

Теги
Жилкин, Александр АлександровичРоссияАстраханская область
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