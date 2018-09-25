Администрация Владимирской области не будет подавать в отставку после выборов губернатора

ВЛАДИМИР, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация Владимирской области не обязана подавать в отставку после вступления в должность нового губернатора. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель областного комитета общественных связей и СМИ Иван Чердаклиев.

В воскресенье в регионе состоялся второй тур выборов губернатора, по итогам которых депутат областного Заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин(57,03% голосов избирателей) обошел действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией"(37,46% голосов избирателей)

"Законом не предусмотрена [отставка администрации Владимирской области]", - сказал Чердаклиев.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом, в первом туре 9 сентября Сипягин уступил Орловой, набрав 31,19% голосов против 36,42%.