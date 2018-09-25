Скворцова представит Россию на Генассамблее ООН по неинфекционным заболеваниям

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 26-27 сентября представит Россию на Генассамблее ООН по неинфекционным заболеваниям, сообщает во вторник пресс-служба Минздрава.
"26 и 27 сентября в Нью-Йорке министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова выступит в качестве сопредседателя заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по неинфекционными заболеваниями и борьбе с туберкулезом", - говорится в сообщении.
Как указывает пресс-служба министерства здравоохранения, по данным журнала The Lancet, Россия отмечена как одна из немногих мировых держав, которая, по прогнозам международных экспертов, может достичь цели в области устойчивого развития (ЦУР) по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) к 2030 году. Из 194 стран - членов ООН только 30 стран выполнят ЦУР по НИЗ к 2030 году по мужскому населению и 35 - по женскому. Лидерами по этим показателям являются Россия, Новая Зеландия, Норвегия, Бразилия, Южная Корея, Иран и ряд других государств. США, напротив, отнесены к последней группе - "Стагнация и риски".
"Главы государств и правительств будут обсуждать критическую ситуацию, сложившуюся с решением одной из ключевых задач в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР)", - сообщает российский Минздрав.