МИД РФ: Россия делает все возможное, чтобы сохранить сделку с Ираном без США

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия делает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана без участия США. Об этом заявил во вторник журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

США вышли из ядерной сделки с Ираном и вернули санкции. Что дальше?

"Мы сейчас предпринимаем все возможные усилия, чтобы спасти эту договоренность без участия США. Возможно ли это? Конечно, возможно", - сказал он.

При этом Ермаков отметил, что сохранить сделку без участия США будет непросто, потому что американская сторона пошла на "экстерриториальное применение своего национального законодательства". "Они решили для себя, что будут вводить санкции против государств и экономических структур, которые будут подрывать решение США. Это беспрецедентно", - подчеркнул глава департамента МИД.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.