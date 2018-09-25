МИД РФ: Россия не сомневалась, что США сертифицируют Ту-214 по Договору по Открытому небу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия не сомневалась, что США сертифицируют российский самолет наблюдения Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил во вторник журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"У нас не было никаких сомнений, что наш самолет будет сертифицирован, потому что он соответствует абсолютно всем требованиям и никто на экспертном уровне со стороны США никогда не ставил это под сомнение", - сказал он.
"То, что вдруг была попытка подрыва этой сертификации, мы отнесли к политическим игрищам, которые, к сожалению, в последнее время превалируют в подходах наших западных коллег", - добавил дипломат.
В понедельник США сертифицировали новейший российский самолет наблюдения Ту-214ОН для его использования в рамках Договора по открытому небу. С сертификацией этого самолета все имеющиеся у РФ типы самолетов наблюдения (Ан-3ОБ, Ту-154М, Лк-1 и Ту-214ОН) имеют допуск к выполнению наблюдательных полетов над территориями иностранных государств.