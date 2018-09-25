Карасин обсудил с представителями ЕС и ОБСЕ новый раунд дискуссий по Закавказью

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председательства ОБСЕ Рудольф Мичалка обсудили ход подготовки очередного раунда дискуссий 9-10 октября в Женеве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки очередной встречи в Женеве, запланированной на 9-10 октября текущего года", - отметили в дипведомстве.
Дипломаты "подтвердили общее намерение добиваться повышения эффективности Женевских дискуссий в целях укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе".
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием РФ, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Последний (43-й) раунд дискуссий состоялся в марте текущего года. Основное внимание уделялось вопросу согласования устного заявления по неприменению силы, однако окончательный его вариант не был принят из-за неконструктивной позиции США и Грузии.