МИД РФ: США могут попытаться разрушить механизм расчетов с Ираном в обход санкций

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. США продолжат оказывать давление на европейских партнеров и могут попытаться разрушить создаваемый в рамках Евросоюза механизм расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Вопрос в том, будет ли этот механизм работать, - отметил дипломат. - Потому что США, естественно, будут продолжать оказывать колоссальное давление на Евросоюз и при большом желании могут с легкостью растоптать любой механизм. Это проблема. Будем смотреть, как далеко захотят пойти американские коллеги и как далеко позволят им пойти наши европейские коллеги".
"Это уже большая политика, большие экономические, финансовые интересы, - подчеркнул Ермаков. - Но в любом случае это играет не на пользу США, потому что государства уходят от использования долларов и уходят от использования всей выстроенной США финансовой системы".
Иными словами, подытожил глава ДНКВ, налицо "тенденция к утрате США тех позиций, которые они завоевали к концу прошлого столетия".
По итогам состоявшейся накануне в Нью-Йорке министерской встречи стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что участники встречи подчеркнули важность создания специального механизма для расчетов с Ираном. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.