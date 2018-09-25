Эксперт: экономические санкции в отношении Ирана могут привести к смене власти в стране

"Не думаю, что теракт - результат внутриполитической напряженности в Иране, это влияние зарубежных террористических структур, - считает эксперт. - Экономическое положение страны, а также положение простых людей в Иране ухудшается, но иранские спецслужбы все равно уверенно контролируют ситуацию в стране. А вот то, что касается засланных казачков из различных стран, то здесь возможно что угодно: ведь не только США, Израиль и коллективный Запад, о чем говорит официальная иранская пропаганда, являются врагами Ирана, но и практически все арабские страны выступают против действий Тегерана, по крайней мере на Ближнем Востоке".

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Теракт с многочисленными жертвами, осуществленный в Иране 22 сентября, - один из элементов оказания давления на политику страны, где наступают трудные времена из-за экономических санкций. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Уже сейчас чувствуется напряжение в финансовой сфере. Курс иранского риала резко упал в последние месяцы, падение национальной валюты продолжается, а это тянет за собой инфляцию и снижение уровня жизни. На валютном рынке внутри Ирана возникла паника, люди скупают иностранную валюту, что опять же приводит к падению курса риала", - отметил востоковед.

Он напомнил, что 7 августа США ввели первую порцию санкций, а второй пакет санкций вступит в силу 4 ноября. "Этот удар станет более серьезным: речь идет уже о запрете или резком снижении закупок нефти у Ирана, запрете на проведение иранскими учреждениями международных транзакций. Это может сильно поколебать экономическое состояние исламской республики", - объяснил эксперт.

По словам эксперта, гораздо большая угроза для Ирана - экономическое давление. "В последнее время наблюдается напряженность в Иране и вокруг него. Это связано с целым рядом проблем, однако первая и главная - это, конечно, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, о чем президент США Дональд Трамп объявил 8 мая", - сказал Сажин.

Сажин обратил внимание на то, что город Ахваз, где во время военного парада неизвестные боевики открыли огонь по людям, расположен на юге страны, то есть там, где проживает много этнических арабов, имеющих связи с арабским миром. "Неудивительно, что арабским террористическим организациям, прежде всего ваххабитским, легче было устроить эту акцию именно на юге Ирана. Подчеркну, что практически все арабские страны выступают против деятельности Ирана на Ближнем и Среднем Востоке: в Сирии, Ираке, Йемене, - указал он. - Это сигнал Тегерану, чтобы он умерил свою активность, однако не думаю, что такими акциями устрашения можно снизить активность иранцев, такие действия только сплотят иранский народ".

По мнению Сажина, даже искреннее желание политиков из стран - европейских союзников США сохранить торгово-экономические связи с Тегераном вряд ли что-то изменит. "Сегодня против американских санкций в отношении Ирана выступают практически все союзники США, в первую очередь ЕС. Они пытаются сделать хоть что-то, чтобы сохранить возможность для сотрудничества с Ираном в торгово-экономической и финансовой сферах, - отметил аналитик. - Но США обладают значительными финансовыми и экономическими возможностями, чтобы заставить любую страну - и союзника, и не союзника - сократить свой бизнес в Иране".

"Несмотря на то что правительства европейских стран выступают за сохранение бизнеса с Ираном, крупные частные компании будут выбирать, где им выгоднее. При наличии дамоклова меча в виде косвенных санкций со стороны США они предпочтут выбрать сторону Вашингтона: многие крупные игроки уже выходят из Ирана, и в этой ситуации политики мало что могут сделать", - резюмировал он.

Жесткий курс

Сажин предположил, что внешнее давление скажется на политическом курсе Ирана. "Президент Ирана Хасан Роухани, который является представителем реформаторов - по иранским меркам, разумеется, - сейчас находится под жестким давлением не только своих оппонентов из числа радикальных исламистов и спецслужб, прежде всего Корпуса стражей исламской революции, но и своих сторонников, - считает эксперт. - Ситуация как с экономической, так и с политической точки зрения очень сложная. По мере накаливания обстановки в Иране и вокруг него в определенный момент исполнительная власть, вполне возможно, будет сменена, вектор развития страны изменится на более консервативный, более жесткий".

"Даже если действующее правительство Ирана во главе с Роухани останется у власти, ему волей-неволей придется изменить политический тренд на более жесткий, чтобы не подыгрывать оппонентам. Если же руководство исполнительной власти будет заменено, то, без всяких сомнений, последует жесткая антизападная кампания, - убежден специалист. - Более консервативный, более антизападный Иран создаст еще большее напряжение в регионе".