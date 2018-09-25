МИД: Киев пытается заработать очки перед выборами зачисткой договорно-правовой базы с РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киевская власть пытается заработать очки у украинского электората перед президентскими выборами зачисткой договорно-правовой базы с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Как информировали в российском дипведомстве, накануне в МИД России была передана официальная нота МИД Украины о желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами.

"Таким образом, дан импульс продолжению процесса зачистки всей договорно-правовой базы Украины с Россией, - указали в министерстве. - Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать очки у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны".

"Исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся, - отмечается в комментарии МИД. - Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут. Но исторический выбор будут делать не они, а народ Украины, в мудрости которого, как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования, у нас никогда не было сомнений".

В понедельник, 24 сентября, Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Как отметил во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, "это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.