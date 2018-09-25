Комитет Госдумы подготовил проект заявления в связи с обострением ситуации на Украине

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и одобрил проект заявления нижней палаты в связи с обострением ситуации на Украине.

В тексте, в частности, говорится, что "на фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью".

"Государство Украина, претендующее на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегло к теракту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса. Об этом ясно свидетельствует как публичная реакция представителей власти в Киеве на теракт 31 августа в Донецке, так и последующие провокационные действия, включая наращивание военных сил и средств в зоне конфликта", - отмечается в проекте заявления с рабочим названием "Об обострении ситуации на Украине".

В документе подчеркивается, что "вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на востоке Украины, украинские власти, попирая собственную Конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими". "Грубо игнорируя волю братских - русского и украинского - народов президент Украины Петр Порошенко издал указ о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной", - также указывают авторы.

В этой связи комитет предлагает Госдуме заявить, что "историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины", а также обратить внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Киеву оружие и поощряя его антироссийкую деятельность, "прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к международным и межконфессиональным конфликтам". "Госдума предупреждает, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе, вкупе с новыми фактами убийств и терактов против его населения, встретит с российской стороны ответ, соответствующий реакции на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году", - заключается в проекте заявления.

В свою очередь, глава комитета Леонид Калашников обратил внимание, что проект должен пройти правовую и лингвистическую правку, а затем он будет внесен на Совет Думы для последующего рассмотрения на заседании палаты. "В результате этого текст заявления может претерпеть изменения", - не исключил он.