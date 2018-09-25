Васильев назначил Артема Здунова главой правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев утвердил во вторник Артема Здунова на пост главы правительства региона после одобрения его кандидатуры парламентом республики, следует из указа главы республики, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан", - говорится в указе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, документ вступает в силу с момента подписания, то есть 25 сентября.

Ранее ТАСС сообщал, что Народное собрание Дагестана согласовало кандидатуру 40-летнего Здунова на пост главы правительства региона. За утверждение его кандидатуры премьер-министром проголосовали 75 депутатов из 77 присутствовавших на сессии. Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов.

Васильев кандидатуру Здунова на пост главы регионального правительства внес на рассмотрение Народного собрания республики 24 сентября. Девятого сентября после того, как главой Дагестана избрали Васильева, правительство республики, которое Здунов возглавлял с 7 февраля, согласно нормам законодательства, ушло в отставку. При этом Васильев постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава.

О премьере Дагестана

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, является кандидатом экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана, с 2014 года возглавил министерство. С 7 февраля 2018 года - председатель правительства Дагестана.