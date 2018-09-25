Климов: сотрудника Совфеда могли задержать в Осло для обмена на обвиняемого в РФ норвежца

"Он [Бочкарев] абсолютно чистый и пушистый, с моей точки зрения. То есть никакого отношения к тому, о чем там говорят, и близко нет", - сказал Климов журналистам во вторник, отметив, что высказывает личное мнение.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что задержанный в Осло сотрудник аппарата палаты Михаил Бочкарев не виновен в предъявленных ему обвинениях и что целью задержания может быть обмен Бочкарева на задержанного в России норвежского подданного Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже.

"Мы знаем прекрасно, что норвежский гражданин [Берг] оказался в [схожей] ситуации здесь, у нас, причем там как раз речь идет о серьезных обвинениях в незаконной деятельности на территории РФ. Судя по заявлению, которое есть в интернете и приписывается адвокату норвежца, там [в Норвегии] действительно могли взять нашего гражданина с целью такого обменного фонда. По факту это очень напоминает похищение человека", - добавил сенатор.

По его мнению, эту версию подтверждает и то, что Бочкарева задержали не сразу, в момент совершения предполагаемого преступления, а только в аэропорту, спустя продолжительное время. "Его задержали уже после того, как он пересек таможенную границу, был в "чистой зоне" аэропорта. Достаточно большое количество времени прошло с момента, когда он якобы что-то нарушил, до момента, когда его прихватили. Это позволяет предполагать, что в этот момент до кого-то дошло, что этим надо воспользоваться", - сказал Климов.

Сенатор считает, что такая практика может привести к печальному результату. "Если у кого-то чей-то агент провалился, это не повод хватать гражданских под будущий обмен", - отметил зампред комитета СФ. Он напомнил, что Норвегия является членом НАТО и что эта организация "относится предвзято" к гражданам РФ.

Задержание Бочкарева

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло Гардермуэн 21 сентября. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в понедельник в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации. Он заверил, что верхняя палата российского парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права.

Норвежец, обвиняемый в России в шпионаже

Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ, ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), Лефортовский суд Москвы продлил до 5 октября арест норвежцу. Как заявляют адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснесом, их клиент не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами.

По утверждению юристов, их подзащитный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. МИД Норвегии, правительство и представители минобороны королевства отказались комментировать заявление Берга.

Больше 20 лет Берг работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг вышел на пенсию.