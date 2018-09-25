Председателем гордумы Архангельска избрали спикера предыдущего созыва

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельской городской думы 27-го созыва избрали во вторник на первой сессии спикером Валентину Сырову ("Единая Россия"), которая была председателем гордумы в предыдущем созыве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
"По уставу города кандидат должен получить поддержку 50% депутатов плюс 1 голос, то есть не менее 16 голосов. По предложению депутатского корпуса в бюллетень было внесено две кандидатуры - Валентины Сыровой и Олега Черненко ("Единая Россия"). Голосование проводилось дважды, поскольку при первой попытке ни один из кандидатов не набрал необходимого преимущества. После перерыва на консультации фракций, в ходе повторного голосования председателем избрана Валентина Сырова, за нее отдали свои голоса 18 депутатов", - говорится в сообщении.
Валентина Сырова родилась в 1965 году, окончила Поморский государственный университет. С 1992 года директор частного предприятия, в 2004 году стала руководителем ООО "Беломорское". Была депутатом городского совета 24-го созыва, руководителем фракции "Единой России" в Архангельской городской думе 25-го созыва, спикером гордумы 26-го созыва.
На выборах в гордуму Архангельска 9 сентября "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - семь, ЛДПР - пять и "Справедливая Россия" - пять, еще два мандата у самовыдвиженцев.