{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председателем гордумы Архангельска избрали спикера предыдущего созыва

За Валентину Сырову отдали голоса 18 депутатов

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельской городской думы 27-го созыва избрали во вторник на первой сессии спикером Валентину Сырову ("Единая Россия"), которая была председателем гордумы в предыдущем созыве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

"По уставу города кандидат должен получить поддержку 50% депутатов плюс 1 голос, то есть не менее 16 голосов. По предложению депутатского корпуса в бюллетень было внесено две кандидатуры - Валентины Сыровой и Олега Черненко ("Единая Россия"). Голосование проводилось дважды, поскольку при первой попытке ни один из кандидатов не набрал необходимого преимущества. После перерыва на консультации фракций, в ходе повторного голосования председателем избрана Валентина Сырова, за нее отдали свои голоса 18 депутатов", - говорится в сообщении.

Валентина Сырова родилась в 1965 году, окончила Поморский государственный университет. С 1992 года директор частного предприятия, в 2004 году стала руководителем ООО "Беломорское". Была депутатом городского совета 24-го созыва, руководителем фракции "Единой России" в Архангельской городской думе 25-го созыва, спикером гордумы 26-го созыва.

На выборах в гордуму Архангельска 9 сентября "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - семь, ЛДПР - пять и "Справедливая Россия" - пять, еще два мандата у самовыдвиженцев.

Теги
РоссияАрхангельская область
Генассамблея ООН - 2018
Захарова обратила внимание на отсутствие российской темы в выступлении Трампа на ГА ООН
Официальный представитель МИД РФ отметила две основные темы, затронутые президентом США: "защиту собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов"
Читать полностью