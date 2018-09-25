Глава департамента Минюста: США не следуют Конвенции о передаче осужденных в отношении РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. США не придерживаются положений принятой в 1983 году Конвенции о передаче осужденных лиц в отношении России, которая вынуждена подходить к этому вопросу зеркально. Об этом во вторник на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РФ Михаил Виноградов.

"С США у нас есть договор (это Конвенция Совета Европы о передаче осужденных 1983 года), который Америка, честно говоря, сильно игнорирует, не выполняет", - сказал он.

"У нас порядка десяти досье, порядка десяти материалов дел о передаче из России в США и из США в Россию, - продолжил Виноградов. - Но должен сказать, что мы зеркально подходим к данному вопросу".

К страсбургской Конвенции о передаче осужденных лиц присоединились почти все страны Совета Европы, а также ряд других государств, включая США, Канаду и Японию. Согласно тексту, лицо, осужденное на территории одной из стран - участниц конвенции, может быть передано стране его гражданства для отбывания назначенного ему наказания. Это положение не носит обязательного характера.

Среди отбывающих тюремный срок в США россиян летчик Константин Ярошенко, осужденный в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.