Делегация РФ в СПЧ ООН: Евросоюз бездействует в отношении сходок "Ваффен-СС"

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз проявляет бездействие в отношении сходок ветеранов "Ваффен-СС" и их последователей, осквернения кладбищ советских солдат. Об этом заявила во вторник российская делегация на проходящей в Женеве 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Такое впечатление, что Запад стремится поскорее стереть из памяти или переписать итоги Второй мировой войны, - отметила в выступлении на заседании, посвященному ликвидации расизма и расовой дискриминации, представитель делегации РФ Кристина Сукачева. - Уже не удивляет бездействие Евросоюза на фоне того, что происходит в Прибалтике и Польше. Регулярные сходки ветеранов "Ваффен-СС" и последователей, сооружение фашистских мемориалов, демонтаж памятников воинам-освободителямих , осквернение кладбищ советских солдат - все это происходит под одобрительные слова официальных лиц".

Как подчеркнула российский дипломат, "русофобия стала практически официальной идеологией в Великобритании и США". Создается впечатление, продолжила она, что "политики и официальные лица в этих государствах стремятся перещеголять друг друга в ненавистнической по отношению к России и россиянам риторике".

Представитель делегации РФ обратила внимание также на действия властей Украины, превративших "агрессивный национализм в государственную идеологию". "Призывы к сегрегации и насилию на межнациональной почве стали в этой стране нормой, - констатировала Сукачева. - Партии праворадикального националистического толка для своей самоидентификации используют нацистскую символику. Вместо воспитания молодежи в духе расовой и национальной терпимости налицо систематическое подстрекательство к агрессии и дискриминации".

Представитель российской делегации призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, профильные специальные процедуры СПЧ и другие органы международного контроля в области прав человека "уделять внимание теме роста ксенофобии и нетерпимости в США, Великобритании, на Украине, в Прибылтике и Польше".