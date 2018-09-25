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Кризис в Сирии

Лавров и Могерини обсуждают договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе

Перед встречей Лавров и Могерини не дали комментариев

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает корреспондент ТАСС.

Перед началом переговоров Лавров и Могерини воздержались от каких-либо заявлений. После протокольной съемки для прессы, во время которой стороны поприветствовали друг друга, переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Накануне Могерини заявила, что намерена во вторник обсудить с Лавровым выполнение соглашения между РФ и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияКризис в СирииМогерини, Федерика
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