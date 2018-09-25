Захарова обратила внимание на отсутствие российской темы в выступлении Трампа на ГА ООН

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник обратила внимание на отсутствие российской темы в выступлении президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов, - написала дипломат в Facebook сразу после окончания речи главы Белого дома. - Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира".

"Россию решил, видимо, всуе не упоминать, - с иронией отметила она. - Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от РФ. На этих словах делегация ФРГ захихикала".

Захарова входит в состав российской делегации на ГА ООН, прибывшей в Нью-Йорк накануне.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.