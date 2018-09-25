Самарский губернатор сократил число зампредов облправительства

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил новую структуру правительства региона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня утвердил новую структуру правительства Самарской области. Количество вице-губернаторов сократилось с шести до четырех, зампредов правительства - с десяти до четырех", - приводит пресс-служба слова Азарова.

Согласно подписанному во вторник постановлению губернатора, областной департамент туризма, который ранее был самостоятельной структурой, теперь включен в состав министерства культуры, а департамент по делам молодежи - в состав министерства образования и науки. Управление по контролю в сфере закупок переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.

После победы на досрочных выборах главы региона, прошедших 9 сентября, Азаров заявил, что состав правительства Самарской области будет изменен, произойдет обновление управленческой команды. В понедельник Азаров отстранил от должности из-за проблем в сфере ЖКХ врио заместителя председателя правительства - министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергея Крайнева.