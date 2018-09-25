Лавров обсуждает с Анастасиадисом кипрское урегулирование

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждает кипрское урегулирование с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит на полях недели высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед переговорами глава МИД РФ вышел навстречу кипрскому президенту и тепло приветствовал его со словами "господин президент, Никос". Вслед за этим стороны кратко обменялись планами по работе на сессии Генассамблеи, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

В преддверии поездки Лаврова в Нью-Йорк в МИД РФ указали, что Москва поддержит только такое решение кипрского вопроса, на которое будет без внешнего давления дано согласие кипрских общин (греков и турок-киприотов). Оно должно основываться на резолюциях Совбеза ООН и предусматривать создание двухобщинной, двухзональной федерации с едиными и неделимыми суверенитетом, гражданством и международной правосубъектностью, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.