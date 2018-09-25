Лавров обсудил с президентом Хорватии двустороннее сотрудничество и Западные Балканы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович развитие взаимодействия между Москвой и Загребом, а также ситуацию на Западных Балканах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
"Стороны подтвердили обоюдное намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество, способствовать его наполнению новыми инициативами, - отметили в дипведомстве. - Из международных проблем особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан".
В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.