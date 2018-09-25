Главы МИД астанинского формата могут встретиться в Нью-Йорке до конца недели

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция ведут консультации о проведении встречи в астанинском формате по Сирии на уровне глав МИД до конца недели высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Мы ведем двусторонние консультации с другими участниками астанинского формата относительного того, чтобы провести встречу министров здесь, на полях ГА ООН", - сказал дипломат.
В предыдущий раз министры астанинского формата встречались в марте. В начале сентября прошел саммит России, Ирана и Турции.