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Генассамблея ООН - 2018

Главы МИД астанинского формата могут встретиться в Нью-Йорке до конца недели

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил о проведении консультаций стран-гарантов относительно встречи на полях ГА ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция ведут консультации о проведении встречи в астанинском формате по Сирии на уровне глав МИД до конца недели высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы ведем двусторонние консультации с другими участниками астанинского формата относительного того, чтобы провести встречу министров здесь, на полях ГА ООН", - сказал дипломат.

В предыдущий раз министры астанинского формата встречались в марте. В начале сентября прошел саммит России, Ирана и Турции.

Теги
ИранТурцияРоссияВершинин, Сергей ВасильевичГенассамблея ООН - 2018
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