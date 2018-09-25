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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Кубы стратегическое партнерство и развитие торговли

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил о приглашении лидеру Кубы посетить Россию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом стратегическое сотрудничество Москвы и Гаваны, а также международную проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Проведен предметный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-кубинского стратегического партнерства, включая международную и региональную проблематику, - отметили в министерстве. - Отдельное внимание было уделено развитию двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей, совершенствованию договорно-правовой базы".

"Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали поддержание интенсивной динамики политического диалога между Россией и Кубой, подтвердили обоюдное стремление к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - добавили в дипведомстве.

На встрече  журналистами по итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства собщил о подготовке заседания межправительственной комиссии.

Лавров также напомнил о приглашении лидеру Кубы посетить Россию, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи глав двух стран.

"У него [Диас-Канеля] есть приглашение посетить Россию", - сказал Лавров по итогам переговоров с кубинским коллегой.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссияДиас-Канель, МигельГенассамблея ООН - 2018
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