Собчак не исключила участия в выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Телеведущая, член федерального политсовета партии "Гражданская инициатива" (на съезде 23 июня было принято решение о ее переименовании в Партию перемен) Ксения Собчак не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут в 2019 году.
"Я не исключаю эту возможность. Это будет зависеть от наших партийных договоренностей", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов в ходе презентации московского штаба партии.
Собчак добавила, что решение по ее участию в московских выборах 2019 года будет зависеть от планов партии на выборах губернатора Санкт-Петербурга. По ее мнению, в Санкт-Петербурге нужен "один объединенный оппозиционный кандидат, который сможет конкурировать с [действующим губернатором города Георгием] Полтавченко".
Собчак заявила, что высоко оценила программу реконструкции столичных улиц, проведенную мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Ни один Берлин, ни один Париж мечтать не могли о том, что произошло [в Москве] за пять лет", - заявила она, напомнив о том, что в прошлом в российской столице были "улицы, запятнанные плакатами, "Черкизоном" (просторечное название Черкизовского рынка, был закрыт в 2009 году - прим. ТАСС), какими-то адскими вещевыми рынками".
Среди еще существующих проблем Москвы Собчак выделила пробки на дорогах и в связи с этим выразила мнение, что в городе нужно ввести ограничение на движение частных автомобилей. "Нужно, как это делают и Нью-Йорк, и Лондон, и ничего ты с этим не сделаешь, решать проблему получения разрешения на покупку автомобиля в центре, только если есть парковочное место", - заявила она, подчеркнув, что крупные мегаполисы могут развиваться, только "выживая автомобили из центра, пересаживая [водителей] на общественный транспорт, развивая метро".