Лавров назвал пропагандой обвинение задержанного в Осло россиянина в шпионаже

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пропагандой попытки властей Норвегии обвинить задержанного гражданина РФ в шпионаже.
"Ваш мозг промыт пропагандой. Мы хотим понять, что произошло с нашим гражданином", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос норвежского журналиста на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Кстати, вы знаете, что он приглашался норвежским парламентом? Норвежское гостеприимство бьет все рекорды", - добавил Лавров.
Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания российского гражданина Михаила Бочкарева в аэропорту Осло 21 сентября. В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что задержанный в Осло Бочкарев является сотрудником аппарата Совефеда.
Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.