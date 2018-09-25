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Лавров назвал пропагандой обвинение задержанного в Осло россиянина в шпионаже

По словам главы МИД РФ, "норвежское гостеприимство бьет все рекорды"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пропагандой попытки властей Норвегии обвинить задержанного гражданина РФ в шпионаже.

"Ваш мозг промыт пропагандой. Мы хотим понять, что произошло с нашим гражданином", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос норвежского журналиста на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Кстати, вы знаете, что он приглашался норвежским парламентом? Норвежское гостеприимство бьет все рекорды", - добавил Лавров.

Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания российского гражданина Михаила Бочкарева в аэропорту Осло 21 сентября. В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что задержанный в Осло Бочкарев является сотрудником аппарата Совефеда.

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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