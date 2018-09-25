Лавров и глава МИД Швейцарии обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом актуальные вопросы, касающиеся двусторонней повестки. Об этом во вторник сообщается на сайте МИД РФ.

"Стороны отметили конструктивный характер динамично развивающегося российско-швейцарского взаимодействия, обсудили отдельные актуальные темы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Кассиса проходила за закрытыми дверями.