Лавров: изменения в системе миротворчества ООН объективно назрели

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Изменения в системе миротворчества ООН объективно назрели, но основополагающие принципы должны оставаться неизменными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на заседании высокого уровня по миротворчеству в рамках Генассамблеи ООН.

"Россия поддерживает стремление генерального секретаря совершенствовать миротворческую деятельность организации. Некоторые изменения объективно назрели, при этом, конечно же, базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми", - сказал он.

Как подчеркнул министр, "увлечение силовыми мандатами - это не панацея".

Мандаты миротворцев должны быть четкими и реалистичными, отметил глава МИД РФ. "Важно учитывать как мнение принимающих государств, так и стран - поставщиков контингентов, налаживать с ними уважительный диалог", - добавил он.

Лавров заявил, что ключевая роль при определении миротворческой деятельности должна оставаться за Совбезом и Генассамблеей ООН.

Декларация по миротворчеству

Лавров заявил, что Россия не возражает против консенсуса по принятию Декларации "О совместных обязательствах в области миротворчества", несмотря на имеющиеся недостатки документа.

"Заложенные в документ принципы в целом задают правильный вектор развитию миротворческой деятельности, - сказал министр. - Однако с некоторыми положениями мы согласиться не можем. Во-первых, это акцент на сотрудничество с гражданским обществом и НПО в ущерб взаимодействию с принимающими правительствами".

"Во-вторых, стремление поставить в центр мандатов второстепенные и не свойственные миротворчеству задачи, в том числе в области прав человека, - продолжил он. - Для этой тематики есть профильные органы ООН, и, наверное, не следует вторгаться в их компетенцию. В-третьих, и особенно с учетом упомянутых выше двух замечаний, тревожит, что авторы проекта Декларации рассматривают силовые действия в качестве какого-то чудодейственного средства в решении миротворческих задач".

Кроме того, Лавров посоветовал также "не выпячивать в документе "особое значение" отдельных региональных организаций с неоднозначным миротворческим опытом".

Министр добавил, что ОДКБ готова развивать контакты в сфере миротворчества с ООН.

"Мы готовы развивать контакты в сфере миротворчества между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасности", - сказал он.