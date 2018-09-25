Патрушев обсудит на консультациях в Иране ситуацию в Афганистане

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примет участие в многосторонних консультациях по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане, которые пройдут в Тегеране. Патрушев прибыл в Тегеран во вторник вечером.

"26 сентября в Тегеране пройдут многосторонние консультации по линии Советов безопасности по проблематике Афганистана, - говорится в сообщении Совбеза РФ. - Россию на встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев".

Растущая угроза

Секретарь Совбеза РФ неоднократно отмечал растущую угрозу, которую представляет ситуация в Афганистане как для России, так и для других стран, в том числе союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его данным, численность боевиков, находящихся на севере Афганистана, уже составляет 15-20 тыс. человек.

"Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств-членов ОДКБ: общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тыс., в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях - до 7 тыс.", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ, которая прошла в мае в Астане.

По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров "Исламского государства" и движения "Талибан" (запрещены в РФ), а также террористических организаций. "Усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, - добавил Патрушев. - Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов". По его словам, Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане.

Вопросы афганского урегулирования секретарь Совбеза России регулярно обсуждает как с коллегами из стран региона, так и с представителями других государств. В частности, эта тема затрагивалась на его недавних переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которые состоялись в августе в Женеве.