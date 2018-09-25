Совет Федерации откроет осеннюю сессию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в среду откроет осеннюю сессию, в повестке пленарного заседания - международные соглашения, а также выступление заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Планируется, что вице-премьер доложит о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Во вторник Мутко присутствовал на заседании комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности. Он, в частности, рассказал о мерах, направленных на благоустройство российских городов, в особенности малых городов и исторических поселений.

Помимо этого Совет Федерации намерен ратифицировать ряд международных документов, в частности - соглашений с Польшей и Латвией офинансировании и реализации программ приграничного сотрудничества. В них определены размеры финансовых взносов сторон и порядок их перечисления.

Общий бюджет российско-польской программы составляет почти 62,5 млн евро, из них Россия заплатит 20,8 млн евро. Что касается совместной программы России и Латвии, то в целом на нее будет выделено €24,8 млн, взнос РФ - €7,9 млн. Период реализации обоих соглашений начнется со дня их вступления в силу и закончится не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме этого, верхняя палата рассмотрит конвенцию между Россией и Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам и договор с Лаосом о передаче осужденных. В повестку заседания также внесен закон о введении административной ответственности за несоблюдение решения суда о прекращении распространения незаконной информации.

Как отметила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, одной из основных задач палаты в предстоящую сессию станет работа над федеральным бюджетом. В начале октября в Совфеде пройдут парламентские слушания по концепции бюджета на три года. По их итогам сенаторы сформулируют свои предложения. Парламентарии также будут отслеживать ситуацию с долгами субъектов РФ, так как после недавних поправок в налоговое законодательство у ряда регионов снизились доходы.