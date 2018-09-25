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Россия и Гватемала подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Отношения между двумя странами динамично развиваются, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Гватемалы Сергей Лавров и Сандра Эрика Ховель Поланко во вторник подписали совместное заявление о неразмещении двумя странами первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписание состоялось в Нью-Йорке, где проходит общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров в ходе церемонии отметил, что отношения между РФ и Гватемалой динамично развиваются, и за короткую встречу на полях Генассамблеи обсудить все аспекты сотрудничества не удастся.

"Приезжайте в Москву, где об этом можно будет поговорить подробно", - пригласил российский министр Поланко.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГватемалаРоссия
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