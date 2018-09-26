Фургал вступит в должность главы Хабаровского края 28 сентября

"Коалиционное правительство [буду формировать из представителей] всех партий. Будет предложено всем - "Единой России", коммунистам, "Справедливой России" <…> По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет", - сказал он.

"Сегодня заявление будет подписано о сложении полномочий депутата Государственной думы и сегодня будет подписано заявление о приеме на работу или о вступлении в должность [губернатора] или о вступлении в новую фазу жизни", - сказал Фургал.

Об этом он сообщил журналистам после заседания краевого избиркома, где были подведены итоги прошедшего в регионе второго тура выборов.

"С первого дня начну разбираться со структурой долга. Потому что, если сейчас не заняться, то те долги, которые имеет сегодня Хабаровский край могут утопить весь край. Лично посмотрю всю структуру долга и постараюсь при помощи федерального центра либо снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать", - сказал Фургал.

С 2012 года по 2017 год объем государственного долга Хабаровского края вырос более чем в 14 раз - с 2,8 млрд рублей до 41,1 млрд рублей. По данным регионального минфина, данный показатель на начало августа составлял 46,6 млрд рублей. Основной причиной роста госдолга в регионе власти называют превышение в 1,3 раза за последние шесть лет темпа прироста по расходам над темпом прироста по доходам.

Социальные вопросы и кадры

Сергей Фургал назвал в качестве приоритетов на новом посту решение острых социальных вопросов: проблем обманутых дольщиков, ЖКХ, здравоохранения.

"Однозначно с чего я начну - это с острых социальных вопросов. Постараюсь приложить все силы, думаю получится, решить вопросы по обманутым дольщикам. Второй вопрос - это "Аркаим", которое является градообразующим предприятием. Обещал решить вопрос по здравоохранению - буду решать. В обязательном порядке начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ", - сказал Фургал, добавив, что в ближайшее время инициирует полный аудит со стороны региональной Счетной палаты.

Он также сообщил, что создаст в хабаровском крае комиссию по защите бизнеса. "С моим приходом Хабаровский край будет открыт для всех, кто честно зарегистрировавшись здесь будет работать и платить налоги. Со своей стороны мы гарантируем им полную защиту и лояльность, но только для законного бизнеса", - сказал Фургал, добавив, что обратится к работающим на территории Хабаровского края предпринимателям с просьбой зарегистрироваться в регионе.

Помимо этого новый избранный глава региона заявил о намерении значительно сократить число заместителей. "Я считаю избыточным такое огромное количество заместителей. <...> Я не могу точно назвать цифру, но я думаю, что от 8 до 12, наверное, оптимальный состав заместителей. 21 - это много", - отметил он.

Фургал напомнил, что согласно закону правительство Хабаровского края будет отправлено в отставку, и чиновники перейдут в статус исполняющих обязанности.

"Я обращусь с просьбой, чтобы они продолжали свою работу, потому что это их обязанность. <...> Те, кто по какой-то причине не сможет или не захочет, держать не будем. В правительстве будут работать профессионалы, в правительстве будут работать люди только те, кто не замешан ни в каких схемах, не замешан ни в каких махинациях и хищениях, только честные, действительно желающие улучшений нашему краю и нашим людям. Время изменилось, пришло время работать на людей и для людей", - сказал он.