В парламенте Кузбасса впервые зарегистрированы фракции пяти партий

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Фракции пяти политический партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - созданы в Совете народных депутатов Кемеровской области, передает корреспондент ТАСС с сессии парламента региона.

Как сообщил председатель мандатной комиссии по депутатской этике и регламенту облсовета Игорь Кошелев, поступили уведомления о регистрации депутатских объединения - фракций партий "Патриоты России", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. "Прошу принять постановления о регистрации фракций в Совете народных депутатов Кемеровской области", - сказал он.

Спикер парламента региона Вячеслав Петров пояснил, что "постановления о регистрации депутатского объединения принимаются без голосования". Он также добавил, что ранее была зарегистрирована фракция партии "Единая Россия". Таким образом в составе облсовета впервые зарегистрированы пять фракций.

Выборы депутатов в региональный парламент прошли 9 сентября. Из 46 мандатов 39 у "Единой России", по два - у ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ, один - у "Патриотов России". Облсовет практически полностью обновился: из прошлого созыва в новый созыв прошли только пять депутатов, все - единороссы.