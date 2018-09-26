Совфед планирует рассмотреть около 600 законов в осеннюю сессию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рассмотреть около 600 законов в осеннюю сессию, которая стартовала в верхней палате парламента в среду и продлится до конца декабря. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня мы открываем осеннюю сессию 2018 года, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной. Практически за три месяца в ходе восьми пленарных заседаний нам предстоит рассмотреть около 600 законопроектов, из которых 150 относятся к приоритетным", - сказала Матвиенко, открывая осеннюю сессию.

Сенатор подчеркнула, что повестка сессии "чрезвычайно емкая", и заявила, что ждет от членов Совфеда "стопроцентной самоотдачи, дисциплины и высокого профессионализма".

По ее словам, приоритетом сенаторов в эту сессию останется совершенствование социальной политики, одной из центральных задач станет продолжение работы над изменениями пенсионного законодательства. Кроме того, "важной доминантой, безусловно, остается и тема реализации плана мероприятий "Десятилетия детства".

Реализация цифровой повестки

Матвиенко подчеркнула, что сенаторам предстоит также продолжить реализацию цифровой повестки, отметив, что "темпы законопроектной работы в этой сфере пока оставляют желать лучшего".

Она напомнила, что по итогам июльской встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым было выпущено поручение о подготовке совместно с профильными министерствами перечня приоритетных законопроектов для принятия их в осеннюю сессию. Она попросила главу комитета по экономполитике Дмитрия Мезенцева отслеживать этот процесс.

"К данной работе подключился и наш совет по развитию цифровой экономики. Считаю, что он мог бы стать платформой для отработки необходимых нормативных правовых актов. Прошу [вице-спикера Совфеда] Андрея Анатольевича Турчака регулярно информировать палату о деятельности совета", - сказала сенатор.

Кроме того, она сообщила, что в октябре сенаторы планируют провести совещание по доработке и принятию Стратегии пространственного развития с участием представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов. "Мы должны проследить, чтобы это был качественный, недекларативный документ, нацеленный на раскрытие потенциала всех регионов нашей страны", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что продолжится работа по созданию и поддержке региональных брендов. "Законопроект, упрощающий систему их регистрации, принят в первом чтении. Хочу напомнить, что в конце года будут подведены итоги выполнения поручения по регистрации членами Совета Федерации брендов своих субъектов", - заключила Матвиенко.