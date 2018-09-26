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Матвиенко: Совет Федерации будет активно работать в сфере межпарламентского взаимодействия

Спикер верхней палаты заявила, что приоритетное внимание будет уделяться евразийскому вектору интеграции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в период предстоящей осенней сессии будет интенсивно работать в сфере межпарламентского взаимодействия. Об этом в среду, открывая сессию, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"В период осенней сессии нам предстоит насыщенная работа на поле межпарламентского взаимодействия", - сказала она, напомнив, что недавно делегация Совфеда посетила КНДР, а в ближайшее время состоится "рабочий визит в Южную Корею".

"Кроме того, у нас намечено интенсивное взаимодействие с Межпарламентским союзом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и другими важными международными структурами", - продолжила Матвиенко. По ее словам, хорошая база для предстоящих контактов была заложена на полях прошедшего в Санкт-Петербурге второго Евразийского женского форума.

При этом, указала Матвиенко, "приоритетное внимание, как и прежде, будет уделяться евразийскому вектору интеграции". Так, сообщила она, в начале октября в Могилеве состоится Пятый форум регионов Белоруссии и России, а 25 октября в Москве пройдет Шестой Межпарламентский форум "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияТаджикистанКНДРРоссияРеспублика Корея
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