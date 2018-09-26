Памфилова: ни одно нарушение в ходе второго тура в Хабаровском крае не подтвердилось

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Девять жалоб на возможные нарушения выборного законодательства поступили в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, информация ни об одном из нарушений не подтвердилась. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В ходе повторного голосования по выборам губернатора Хабаровского края поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства, из них полностью не подтвердились нарушения ни по одной жалобе", - сказала она на заседании ЦИК.
Памфилова добавила, что по двум эпизодам, связанным с нарушениями при проведении агитации, проверку проводят правоохранительные органы.
Памфилова также сообщила, что участники второго тура выборов главы Хабаровского края Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт отозвали большинство жалоб, поданных друг на друга в ходе избирательной кампании.
"Все претензии кандидатов друг к другу были сняты, большинство жалоб были отозваны заявителями", - проинформировала она.
Памфилова признала, что в ходе кампании в этом регионе было много "информационного мусора, много обвинений". "Но по сути, когда все схлынуло, все признали, что выборы прошли максимально честно и без нарушений", - отметила глава Центризбиркома.
По итогам состоявшихся в воскресенье вторых туров в Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал: по итогам обработки всех протоколов он набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%.