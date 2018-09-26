ЦИК: во втором туре во Владимирской области пресекли попытки применения админресурса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ЦИК зафиксировал попытки злоупотребления административным ресурсом в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября, но совместными усилиями их удалось отразить и не допустить нарушений. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что в целом второй тур прошел спокойно.

"Но за этой тишиной были попытки недобросовестного применения административного ресурса. Но совместными усилиями ЦИК, который тотально контролировал ситуацию в режиме реального времени, большого количества наблюдателей, представителей СМИ удалось не допустить применения в любых формах этого административного ресурса, вбросов, переписывания протоколов", - сказала она.

Памфилова также заявила, что сбоев в работе государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября не было.

Ранее член ЦИК Александр Кинев, присутствовавший 23 сентября на выборах во Владимирской области, сообщил, что в течение дня "возникали некие вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию во Владимирской области". В связи с этим, по его словам, избирком был вынужден задержать ввод протоколов в ГАС "Выборы" по одному из районов Владимира в связи с тем, что ожидалась провокация.

"В ГАС "Выборы" не было никаких перебоев. Наша ГАС "Выборы" работает четко, отлажено, надежно, никаких перебоев. Там, может быть, у кого-то были перебои в сознании", - сказала Памфилова в среду на заседании комиссии.