Сенаторы вновь избрали Умаханова и Карелову вице-спикерами Совета Федерации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации вновь избрали Ильяса Умаханова и Галину Карелову вице-спикерами верхней палаты парламента. Такое решение принято на пленарном заседании Совфеда в среду.
По итогам единого дня голосования эти сенаторы переподтвердили полномочия членов Совета Федерации и были вновь делегированы в палату.
Вице-спикер СФ Галина Карелова была наделена полномочиями члена Совета Федерации губернатором Воронежской области Александром Гусевым и будет представлять в палате этот регион. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала Карелову как человека, который отличается "исключительной ответственностью, профессионализмом и работоспособностью". Она сообщила, что Карелова курирует в палате все вопросы, касающиеся социального законодательства. "Я прошу вас и предлагаю вновь назначить Галину Николаевну Карелову заместителем председателя Совета Федерации", - сказала Матвиенко.
Глава Дагестана Владимир Васильев переназначил Ильяса Умаханова сенатором от исполнительной власти. "Он один из старожилов Совета Федерации, имеющий колоссальный опыт законодательной деятельности. Кроме того, Ильяс Магомед- Саламович курирует всю внешнеполитическую, межпарламентскую деятельность. Его очень хорошо знают за рубежом, а это важно", - сказала Матвиенко и предложила вновь избрать его вице-спикером.
Оба предложения были поддержаны сенаторами.
Всего 23 члена Совета Федерации на сегодняшний день наделены полномочиями по итогам единого дня голосования, из них 10 сенаторов переподтвердили свои полномочия. Всем новым сенаторам были вручены удостоверения на пленарном заседании в среду. Однако смена состава Совета Федерации еще не завершена, в скором времени в верхнюю палату парламента должны прийти другие новые парламентарии.