Фургал направил заявление о снятии полномочий депутата Госдумы

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Хабаровского края Сергей Фургал направил в Госдуму РФ заявление о сложении полномочий депутата нижней палаты парламента. Об этом он сообщил в среду ТАСС .

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, который состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов, он набрал почти 70% голосов. Его официальное вступление в должность запланировано на пятницу, 28 сентября.

"Заявление в Госдуму направил", - сказал Фургал, отвечая на вопрос агентства о том, было ли подано заявление о сложении полномочий депутата Госдумы.

В 2016 году Фургал был избран в Госдуму РФ по Комсомольскому одномандатному округу (№70) Хабаровского края в качестве депутата от ЛДПР. Ранее сообщалось, что дополнительные выборы по этому округу пройдут в сентябре 2019 года.