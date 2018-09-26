Памфилова призвала главу Хакасии обосновать отказ от участия во втором туре выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала главу Хакасии Виктора Зимина, отказавшегося от участия во втором туре губернаторских выборов, обосновать свое решение. По ее словам, необоснованный отказ может поставить вопрос о финансировании выборов за его счет.

Выступая в среду на заседании комиссии, Памфилова обратилась по селекторной связи к главе республиканского избиркома Александру Чуманину с предложением разъяснить руководителю региона, что в случае отказа от участия в выборах "причина [этого] должна быть обоснованной и серьезной, потому что большие госсредства тратятся [на проведение выборов]". "Нельзя принимать необдуманные решения... любой, кто принимает такое решение, должен обосновать причины и аргументы", - обратила внимание Памфилова.