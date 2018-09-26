Памфилова призвала главу Хакасии обосновать отказ от участия во втором туре выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала главу Хакасии Виктора Зимина, отказавшегося от участия во втором туре губернаторских выборов, обосновать свое решение. По ее словам, необоснованный отказ может поставить вопрос о финансировании выборов за его счет.
Выступая в среду на заседании комиссии, Памфилова обратилась по селекторной связи к главе республиканского избиркома Александру Чуманину с предложением разъяснить руководителю региона, что в случае отказа от участия в выборах "причина [этого] должна быть обоснованной и серьезной, потому что большие госсредства тратятся [на проведение выборов]". "Нельзя принимать необдуманные решения... любой, кто принимает такое решение, должен обосновать причины и аргументы", - обратила внимание Памфилова.
По ее словам, "есть основания востребовать, если это неуважительная причина [отказа от выборов], чтобы финансирование проходило за счет отказывающейся стороны". Кроме того, глава ЦИК задалась вопросом: "Если человек не может по состоянию здоровья [участвовать в выборах], как же тогда он может руководить краем?"
Ранее сообщалось, что проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2 млн рублей из-за его переноса. Как пояснил Чуманин, за две недели, прошедшие с первого тура выборов до снятия Зимина, на организацию второго тура было затрачено 2,7 млн рублей. "В настоящее время правительством изыскивается сумма, до конца недели они обещали нас профинансировать", - проинформировал он.
Как сообщил журналистам член ЦИК РФ Евгений Колюшин, решение о взыскании с Виктора Зимина средств, затраченных на подготовку второго тура выборов, не состоявшегося из-за снятия им своей кандидатуры, должен принять суд, если в него обратится избирком.
"Региональная избирательная комиссия должна обратиться в суд. И суд будет решать", - сказал он.
Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября (изначально был назначен на 23 сентября). В первом туре, который прошел в единый день голосования 9 сентября, ни один из кандидатов в руководители республики не набрал 50% голосов.
По итогам голосования во второй тур вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Однако за два дня до голосования, 21 сентября, Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья".
На следующий день избирательная комиссия региона предложила участвовать во втором туре выборов кандидату от "Справедливой России", предпринимателю Андрею Филягину, занявшему третье место с 11,23% голосов. Филягин подал в избирком соответствующее заявление.