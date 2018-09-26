Думский мандат Кобзона получил депутат иркутского Заксобрания

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал мандат депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", ставший вакантным после кончины Иосифа Кобзона, депутату Законодательного собрания Иркутской области Александру Якубовскому.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты… Якубовскому Александру Владимировичу", - говорится в постановлении ЦИК.

После этого Центризбирком сразу зарегистрировал Якубовского в качестве депутата Госдумы.

Якубовский баллотировался в Госдуму в 2016 году под последним, 11-м, номером в региональной группе 4, включающей Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область. Кобзон возглавлял эту группу.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы партия предлагает ЦИК кандидата из той же региональной группы для передачи мандата. Если партия не сделает этого в течение двух недель после принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий выбывшего депутата, ЦИК самостоятельно передает мандат кандидату в той же региональной группе в порядке очередности.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.