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ЦИК передал мандат ушедшего в Совфед коммуниста Русских Михаилу Авдееву

Губернатор Московской области Андрей Воробьев делегировал в Совфед Алексея Русских

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал мандат депутата Госдумы от фракции КПРФ, освободившийся после ухода Алексея Русских на работу в Совет Федерации, коммунисту Михаилу Авдееву.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты… Авдееву Михаилу Юрьевичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских был делегирован в Совфед избранным в сентябре на новый срок губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Член центрального комитета КПРФ Авдеев был депутатом в прошлом созыве Госдумы. В 2016 году он баллотировался Думу седьмого созыва, как и Русских, по региональной группе 27 (Московская область).

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы партия предлагает ЦИК кандидата из той же региональной группы для передачи мандата. Если партия не сделает этого в течение двух недель после принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий выбывшего депутата, ЦИК самостоятельно передает мандат кандидату в той же региональной группе в порядке очередности.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРусских, Алексей Юрьевич
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