ЦИК передал мандат ушедшего в Совфед коммуниста Русских Михаилу Авдееву

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал мандат депутата Госдумы от фракции КПРФ, освободившийся после ухода Алексея Русских на работу в Совет Федерации, коммунисту Михаилу Авдееву.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты… Авдееву Михаилу Юрьевичу", - говорится в постановлении ЦИК.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских был делегирован в Совфед избранным в сентябре на новый срок губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Член центрального комитета КПРФ Авдеев был депутатом в прошлом созыве Госдумы. В 2016 году он баллотировался Думу седьмого созыва, как и Русских, по региональной группе 27 (Московская область).
По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы партия предлагает ЦИК кандидата из той же региональной группы для передачи мандата. Если партия не сделает этого в течение двух недель после принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий выбывшего депутата, ЦИК самостоятельно передает мандат кандидату в той же региональной группе в порядке очередности.